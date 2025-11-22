Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Habis-habisan

jpnn.com - SURABAYA - Derbi Jawa Timur antara Persebaya Surabaya vs Arema FC hadir di pekan ke-13 Super League.

Persebaya bertindak sebagai tuan rumah laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (22/11) sore.

Kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4724844.

Salah satu pemain Arema FC Rifad Marasabessy mengatakan bahwa timnya akan bermain habis-habisan.

“Semua orang sudah tahu, ini derbi Jawa Timur, yang terpenting semoga kami bisa memberikan yang terbaik," katanya.

Rifad menyadari laga nanti akan berat lantaran Persebaya akan bermain di depan ribuan suporter yang dikenal memiliki atmosfer yang menekan.

"Persebaya klub besar, tetapi kami sudah siap menghadapi ribuan suporter lawan,” ujarnya.

Persebaya maupun Arema FC menjalani laga ini dengan kondisi yang tidak sepenuhnya ideal. Persebaya baru saja kehilangan Francisco Rivera akibat kartu merah, sementara Arema FC kehilangan Julian Guevara, Bayu Setiawan, dan Ahmad Maulana.