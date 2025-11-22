menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Habis-habisan

Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Habis-habisan

Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Habis-habisan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Arema FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA - Derbi Jawa Timur antara Persebaya Surabaya vs Arema FC hadir di pekan ke-13 Super League.

Persebaya bertindak sebagai tuan rumah laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (22/11) sore.

Kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4724844.

Baca Juga:

Salah satu pemain Arema FC Rifad Marasabessy mengatakan bahwa timnya akan bermain habis-habisan.

“Semua orang sudah tahu, ini derbi Jawa Timur, yang terpenting semoga kami bisa memberikan yang terbaik," katanya.

Rifad menyadari laga nanti akan berat lantaran Persebaya akan bermain di depan ribuan suporter yang dikenal memiliki atmosfer yang menekan.

Baca Juga:

"Persebaya klub besar, tetapi kami sudah siap menghadapi ribuan suporter lawan,” ujarnya.

Persebaya maupun Arema FC menjalani laga ini dengan kondisi yang tidak sepenuhnya ideal. Persebaya baru saja kehilangan Francisco Rivera akibat kartu merah, sementara Arema FC kehilangan Julian Guevara, Bayu Setiawan, dan Ahmad Maulana.

Persebaya Vs Arema FC, ini derbi Jawa Timur. Laga digelar di GBT. Sore ini. Jangan sampai gak tonton.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI