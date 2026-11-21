jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya bakal melakoni laga berat di pekan ke-10 Super League, yakni menjamu tim yang sedang on fire, Java United.

Laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11) sore. Anda bisa jua menyaksikannya via live streaming Vidio.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya punya bekal kepercayaan diri tinggi setelah mendapat energi positif dari kemenangan 4-3 atas Western Australia dalam laga International Friendly Match beberapa hari lalu.

Buat Persebaya, pekan ke-10 Super League inilah kesempatan kembali ke jalur kemenangan setelah dalam tiga pertandingan kompetitif sebelumnya gigit jari (1-1 vs Persijap Jepara, 2-3 vs Kendal Tornado FC di ILeague Cup, dan 0-1 vs Persija Jakarta).

"Saat ini para pemain memiliki kepercayaan diri. Hal itu penting untuk membangun tim yang kuat. Pemain yang percaya diri akan membantu tim tampil lebih baik," ujar Coach Tavares di halaman klub.

Dia menggarisbawahi soal kepercayaan diri tersebut yang bisa menjadi bekal hebat saat menghadapi Java United.

"Kami ingin kembali meraih kemenangan, kami harus membuktikannya di lapangan dan menunjukkan bahwa benar-benar menginginkan hasil tersebut," tuturnya. (pid/jpnn)

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