Live Streaming Persebaya Vs Malut United, Duel Tim yang Jarang Kalah

jpnn.com - SURABAYA - Dua tim yang sulit dikalahkan di Super League, yakni Persebaya dan Malut United berjumpa pada pekan ke-17, Sabtu (10/1).

Stadion Gelora Bung Tomo menjadi arena Persebaya vs Malut United.

Kick off mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4832276.

Persebaya si empunya stadion tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang - enam imbang).

Malut United yang bertamu, tak terkalahkan dalam sebelas laga terakhir (sembilan menang - dua imbang).

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan tim tidak ingin terlena dengan catatan positif.