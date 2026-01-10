Live Streaming Persebaya Vs Malut United, Duel Tim yang Jarang Kalah
Sabtu, 10 Januari 2026 – 14:14 WIB
jpnn.com - SURABAYA - Dua tim yang sulit dikalahkan di Super League, yakni Persebaya dan Malut United berjumpa pada pekan ke-17, Sabtu (10/1).
Stadion Gelora Bung Tomo menjadi arena Persebaya vs Malut United.
Kick off mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4832276.
Persebaya si empunya stadion tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang - enam imbang).
Malut United yang bertamu, tak terkalahkan dalam sebelas laga terakhir (sembilan menang - dua imbang).
Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan tim tidak ingin terlena dengan catatan positif.
Persebaya vs Malut United, duel tim yang paling sulit dikalahkan di Super League sejauh ini. Apa yang akan terjadi?
