menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Persebaya Vs Malut United, Duel Tim yang Jarang Kalah

Live Streaming Persebaya Vs Malut United, Duel Tim yang Jarang Kalah

Live Streaming Persebaya Vs Malut United, Duel Tim yang Jarang Kalah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bonek. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Dua tim yang sulit dikalahkan di Super League, yakni Persebaya dan Malut United berjumpa pada pekan ke-17, Sabtu (10/1).

Stadion Gelora Bung Tomo menjadi arena Persebaya vs Malut United.

Kick off mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4832276.

Baca Juga:

Persebaya si empunya stadion tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang - enam imbang).

Baca Juga:

Malut United yang bertamu, tak terkalahkan dalam sebelas laga terakhir (sembilan menang - dua imbang).

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengatakan tim tidak ingin terlena dengan catatan positif.

Persebaya vs Malut United, duel tim yang paling sulit dikalahkan di Super League sejauh ini. Apa yang akan terjadi?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI