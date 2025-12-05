Live Streaming Persib Vs Borneo FC dan Klasemen Super League

jpnn.com - BANDUNG - Big match Super League Persib Bandung vs Borneo FC hadir sesaat lagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Duel tim papan atas tersebut adalah laga tunda pekan ke-4.

Persib vs Borneo FC kick off mulai pukul 19.00 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4758889.

Mesin gol Borneo FC Samarinda Mariano Peralta mengaku antusias berhadapan dengan juara bertahan.

"Ini adalah kesempatan memperlebar jarak poin. Namun, kami juga baru merasakan pahitnya kekalahan (vs Bali United), jadi, ya, kami perlu momen untuk bangkit dan harus punya mentalitas kuat kalau mau jadi juara musim ini," kata Peralta.