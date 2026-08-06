Live Streaming Persib vs Persebaya: Malam Penentuan Juara Piala Presiden 2026
jpnn.com - Laga panas tersaji saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026.
Pertandingan Persib vs Persebaya dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Laga tersebut mempertemukan dua tim yang tampil paling stabil sepanjang turnamen.
Persib melaju ke final setelah menyingkirkan Persija Jakarta, sedangkan Persebaya memastikan tiket partai puncak seusai mengalahkan Arema FC.
Bukan Sekadar Gelar Juara
Pertemuan Maung Bandung dan Bajul Ijo diprediksi berlangsung sengit. Selain memburu trofi Piala Presiden 2026, kedua tim juga ingin mengakhiri turnamen pramusim dengan hasil maksimal sebagai bekal menghadapi Super League 2026/27.
Atmosfer pertandingan diyakini akan berlangsung panas sejak menit pertama mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.
Link Live Streaming Persib vs Persebaya
Sobat Negeriku yang tidak dapat hadir di stadion, pertandingan final Piala Presiden 2026 bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar.
Selain itu, laga Persib vs Persebaya juga tersedia melalui layanan live streaming resmi di Vidio melalui tautan berikut:
Laga panas tersaji saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026.
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