Live Streaming Persib Vs Persebaya: Tamu Sudah Tidak Sabar

Live Streaming Persib Vs Persebaya: Tamu Sudah Tidak Sabar

Live Streaming Persib Vs Persebaya: Tamu Sudah Tidak Sabar
Skuad Persebaya berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Big match pekan ke-5 BRI Super League Persib vs Persebaya hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sore ini.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4563121.

Bagi Persebaya, persiapan menuju laga ini terbilang ideal. Sebab selama jeda internasional, Pelatih Eduardo Perez memanfaatkan waktu panjang untuk mengasah taktik sekaligus memulihkan kondisi pemain.

"Kami tidak sabar untuk bermain karena akhirnya ini adalah periode yang cukup panjang tanpa bermain. Kami berharap bisa dinikmati oleh semua suporter, Bonek dan Bonita,” katanya.

Meski catatan statistik Persebaya di Bandung tidak bersahabat, dia menegaskan tidak mau terjebak pada masa lalu.

Menurutnya setiap musim selalu hadir dengan dinamika baru.

Cek di sini link live streaming Persib vs Persebaya. Jangan sampai gak menonton, ya.

