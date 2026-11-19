jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Shan United pada laga kedua Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27.

Duel Persib vs Shan United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) malam WIB.

Persib datang dengan kepercayaan diri setelah menundukkan Port FC 3-1 pada pertandingan sebelumnya.

Hasil itu membuat tim asuhan Igor Tolic mengoleksi tiga poin dan menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Kemenangan atas Shan United akan menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk melangkah ke fase berikutnya.

Rekor Mentereng Shan United di Kompetisi Domestik

Persib tetap perlu mewaspadai kekuatan Shan United. Klub berjuluk The Shan Warriors itu merupakan tim yang mendominasi sepak bola Myanmar dengan koleksi enam gelar liga secara beruntun.

Pertandingan di Bandung sekaligus menjadi ujian pertama mereka pada fase grup Shopee Cup musim ini.

Duel Persib melawan Shan United dapat disaksikan melalui RCTI dan GTV.