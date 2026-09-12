Live Streaming Persija Vs Persib, Para Pemain Asing Tak Banyak Tanya

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang serang Persija Jakarta Rayhan Hannan bertekad memberikan penampilan terbaiknya untuk membantu timnya mengalahkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) sore.

Laga tersebut memiliki arti istimewa bagi Hannan dan rekan-rekannya. Setelah melewati tujuh tahun tanpa bisa menjamu Persib di Jakarta, Persija akhirnya kembali tampil di hadapan Jakmania di kandang sendiri. Momentum tersebut ingin dijadikan tambahan energi bagi skuad Macan Kemayoran.

“Bagi saya dan teman-teman, persiapan cukup baik untuk pertandingan besok. Pastinya kami pun senang karena akhirnya bisa main di Jakarta lagi. Hari yang spesial buat kami,” tutur Hannan.

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Hannan menyadari bahwa pertandingan melawan Persib bukan sekadar tentang persaingan di atas lapangan.

Atmosfer yang tercipta dari pertemuan kedua tim menjadi bagian penting yang membuat laga ini selalu dinantikan.

Karena itu, ia berharap seluruh pemain dapat menjaga fokus dan memberikan permainan terbaik sejak menit pertama.

Kehadiran Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga diyakini akan menjadi suntikan semangat bagi Persija.

Hannan berharap dukungan dari tribune dapat menjadi energi.