Live Streaming Persija Vs Persijap, Lihat, Macan Sudah di GBK

jpnn.com - JAKARTA - Awak publikasi Persija menyebut timnya tidak dalam komposisi terbaik menjelang menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-16 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Persija vs Persijap digelar pada Sabtu (3/1) mulai pukul 15.30 WIB.

"Absennya sejumlah pilar membuat Persija harus beradaptasi. Gelandang asal Brasil, Fabio Calonego, dipastikan menepi selama tiga pertandingan, pekan 16, 17, dan 18, seusai menerima kartu merah yang berujung pada tambahan dua laga sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Hukuman tersebut merupakan buntut dari insiden pada laga kontra."

"Situasi serupa juga dialami Ryo Matsumura yang tengah menjalani sanksi Komdis PSSI akibat insiden pada pertandingan yang sama. Di lini depan, Gustavo Almeida masih belum dapat diturunkan karena fokus menjalani proses pemulihan cedera."

"Tak hanya itu, Persija juga memilih mengistirahatkan Jordi Amat dan Emaxwell Souza. Keduanya tidak dalam kondisi kebugaran optimal sehingga Mauricio memutuskan untuk tidak memaksakan tampil. Jeda antarlaga yang singkat menjadi faktornya. Namun, masih ada kemungkinan juga keduanya dimainkan jika kondisinya membaik," bunyi laporan di laman Persija.