JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Persija Vs Persik: Macan Kemayoran Incar Kemenangan ke-5 Beruntun

Live Streaming Persija Vs Persik: Macan Kemayoran Incar Kemenangan ke-5 Beruntun

Live Streaming Persija Vs Persik: Macan Kemayoran Incar Kemenangan ke-5 Beruntun
Persija Jakarta terpaksa menjamu Persik Kediri di Stadion Manahan. Foto: IG persija

jpnn.com - SOLO - Persija Jakarta membidik kemenangan kelima beruntun di Super League.

Pada pekan ke-13, Macan Kemayoran -julukan Persija, menjamu Persik Kediri di Stadion Manahan, Solo, Kamis (20/11).

Kick-off mulai pukul 19.00 WIB, Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4724836.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan para pemain sebenarnya berharap bisa bermain di Jakarta, di bawah dukungan The Jakmania.

"Tentu saja kami ingin bermain di Jakarta. Di stadion kami dengan penonton kami. Namun, ya, kami mengerti situasinya (renovasi JIS),” katanya.

“Kami datang ke Solo dengan perasaan senang. Soal hasil, kami tentu punya target."

Jangan lupa, ada laga pekan ke-13 Super League Persija vs Persik di Stadion Manahan.

