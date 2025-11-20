Live Streaming Persijap Vs Semen Padang, Ada 3 Catatan Lemos

jpnn.com - JEPARA – Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos berambisi membawa timnya menang melawan sesama tim zona merah, Semen Padang, pada pertemuan kedua tim di pekan ke-13 Super League, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (20/11).

Anda bisa menyaksikan laga ini via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?engagement=virtual_gift&schedule_id=4724834, kickoff 15.30 WIB.

Lemos mengatakan timnya butuh kemenangan untuk menjauh dari Semen Padang.

Pelatih dari Portugal itu lalu menyinggung fokus timnya dalam beberapa laga. Pasukannya sering kebobolan menjelang laga berakhir.

"Di setiap pertandingan, semua pemain harus fokus penuh dari menit awal sampai menit akhir. Tidak bisa hanya satu dua pemain saja untuk bisa mempertahankan kemenangan," katanya.

"Ada tiga catatan, yakni adanya pemain yang kena kartu merah, tendangan bola mati dari lawan, dan kebobolan pada menit-menit akhir," imbuhnya.