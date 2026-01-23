menu
Live Streaming Persis Vs Borneo FC: Gak Bisa Sebelah Mata

Pasukan Borneo FC berlatih. Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SOLO - Pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes tak mau memandang Persis Solo dengan sebelah mata.

Borneo FC menjadi tamu buat Persis Solo pada pekan ke-18 Super League di Stadion Manahan, Jumat (23/1) sore WIB.

Buat Anda yang pengin menonton laga ini, bisa juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4848808.

"Kami pengin konsisten, mempertahankan level, dan step by step juga mau tampil lebih bagus ketimbang putaran pertama," kata Fabio Lefundes.

"Namun, bermain di kandang Persis Solo tetap menyimpan tantangan tersendiri yang tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuhnya.

Laga nanti menjadi ujian awal bagi kedua tim yang sama-sama lumayan aktif di bursa transfer pertengahan musim.

Persis Vs Borneo FC membuka pekan ke-18 Super League. Sore ini. Di Manahan. Jangan kelewatan.

