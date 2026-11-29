Live Streaming Persita Vs Persib: Maung Bandung Waspada
jpnn.com - SERANG - Pelatih Persib Igor Tolic mengakui pekan ke-11 Super League menjadi tantangan berat buat timnya.
Persib si Maung Bandung akan menjadi tamu buat Persita Tangerang di Banten International Stadium, Minggu (29/11) sore WIB.
Laga ini menyandang status tanpa kehadiran penonton tamu.
Persita sedang on fire. Menjadi tim yang paling sedikit menderita kekalahan setelah sepuluh pekan; satu kali.
Persita jugalah tim yang tak terkalahkan saat bersua tim papan atas (menang dari Dewa United dan Persija, serta imbang dengan Bali United).
Tolic mengatakan pasukannya datang dengan tekad membawa pulang hasil maksimal dari tim seperti Persita.
Dia mengakui bahwa bermain melawan Persita harus siap dengan segala kemungkinan di lapangan.
"Para pemain Persita terhubung satu sama lain, lebih terorganisir, sangat sulit dikalahkan dalam bertahan. Bertahan dengan rapat, mereka melakukan pressing, mereka melakukan pressing bersama-sama dengan cara yang sangat rapat. Jika mereka bertahan rendah (deep block), mereka melakukannya bersama-sama," kata Tolic seperti dipetik dari halaman Persib.
Persib menghadapi tim yang sejauh ini baru satu kali kalah dan tak terkalahkan saat bersua tim papan atas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persita Punya Modal Besar Menumbangkan Persib, Mungkin Anda juga Sudah Tahu
- Persija Keluar dari Tekanan Berat Pekan ke-11 dengan Sempurna
- Persija Pesta Gol di HUT ke-98, Dewa United Gusur Persita, Klasemen Super League Berubah
- Persija Jakarta Hancurkan Garudayaksa FC, Begini Kondisi Terkini Papan Atas Klasemen
- Tantangan Persib di BIS Tak Hanya Persita, Marc Klok Singgung Masalah Lain
- Igor Tolic Ungkap Ancaman Persita, Persib Harus Ekstra Hati-hati