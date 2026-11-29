jpnn.com - SERANG - Pelatih Persib Igor Tolic mengakui pekan ke-11 Super League menjadi tantangan berat buat timnya.

Persib si Maung Bandung akan menjadi tamu buat Persita Tangerang di Banten International Stadium, Minggu (29/11) sore WIB.

Laga ini menyandang status tanpa kehadiran penonton tamu.

Persita sedang on fire. Menjadi tim yang paling sedikit menderita kekalahan setelah sepuluh pekan; satu kali.

Persita jugalah tim yang tak terkalahkan saat bersua tim papan atas (menang dari Dewa United dan Persija, serta imbang dengan Bali United).

Tolic mengatakan pasukannya datang dengan tekad membawa pulang hasil maksimal dari tim seperti Persita.

Dia mengakui bahwa bermain melawan Persita harus siap dengan segala kemungkinan di lapangan.

"Para pemain Persita terhubung satu sama lain, lebih terorganisir, sangat sulit dikalahkan dalam bertahan. Bertahan dengan rapat, mereka melakukan pressing, mereka melakukan pressing bersama-sama dengan cara yang sangat rapat. Jika mereka bertahan rendah (deep block), mereka melakukannya bersama-sama," kata Tolic seperti dipetik dari halaman Persib.