menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Live Streaming Piala AFF U-19 2026: Garuda Muda Cabik Tim Negeri Kanguru?

Live Streaming Piala AFF U-19 2026: Garuda Muda Cabik Tim Negeri Kanguru?

Live Streaming Piala AFF U-19 2026: Garuda Muda Cabik Tim Negeri Kanguru?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 melawan Vietnam di Stadion Sumatra Utara. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Australia pada babak semifinal ASEAN U-19 Boys’ Championship atau Piala AFF U-19 2026.

Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Sumatra Utara, Kamis (11/6/2026) pukul 20.15 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.

Baca Juga:

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan secara legal: https://www.vidio.com/live/21633?schedule_id=5127798

Garuda Muda menembus babak semifinal seusai menjadi juara Grup A, mengungguli Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste.

Skuad asuhan Nova Arianto tersebut tampil impresif dengan catatan tak terkalahkan serta hanya kebobolan satu gol selama fase grup.

Baca Juga:

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi tim Negeri Kanguru.

Di sisi lain, Australia datang ke semifinal dengan status juara Grup C, di atas Kamboja dan Filipina.

Lihat di sini streaming Timnas Indonesia akan menghadapi semifinal ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 melawan Australia, Kamis (11/6)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI