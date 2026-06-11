Live Streaming Piala AFF U-19 2026: Garuda Muda Cabik Tim Negeri Kanguru?

jpnn.com - Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Australia pada babak semifinal ASEAN U-19 Boys’ Championship atau Piala AFF U-19 2026.

Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Sumatra Utara, Kamis (11/6/2026) pukul 20.15 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan secara legal: https://www.vidio.com/live/21633?schedule_id=5127798

Garuda Muda menembus babak semifinal seusai menjadi juara Grup A, mengungguli Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste.

Skuad asuhan Nova Arianto tersebut tampil impresif dengan catatan tak terkalahkan serta hanya kebobolan satu gol selama fase grup.

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi tim Negeri Kanguru.

Di sisi lain, Australia datang ke semifinal dengan status juara Grup C, di atas Kamboja dan Filipina.