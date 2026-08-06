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Live Streaming Piala Presiden 2026 Persija vs Arema FC: Siapa Rebut Posisi Tiga?

Live Streaming Piala Presiden 2026 Persija vs Arema FC: Siapa Rebut Posisi Tiga?
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Skuad Persija Jakarta pada ajang Piala Presiden 2026 saat bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mencoba sejumlah eksperimen saat menghadapi Arema FC pada laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026.

Laga Persija vs Arema akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026), pukul 15.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming gratis di kanal Youtube RANS atau layar kaca Indosiar.

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Berikut ini streaming yang bisa disaksikan oleh para penggemar: https://www.youtube.com/watch?v=7Q2RrAC9rDU

Persija di bawah komando Shin Tae-yong kembali memberikan kepercayaan kepada Eksel Runtukahu di lini depan.

Mantan penggawa Barito Putera itu akan berduet dengan Figo Dennis untuk membongkar pertahanan Arema FC yang dikawal Syahrul Trisna.

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Di lini belakang, Persija masih mengandalkan Rio Fahmi, Denis Kolinger, Dia Syayid Alhawari, dan Fajar Fathurrahman

Keempat pemain tersebut diharapkan mampu menjaga lini pertahanan di depan kiper Muhamad Hafiz Rizkianur tetap solid

Berikut susunan pemain dan link streaming gratis Persija Jakarta melawan Arema FC pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026, Kamis (6/8)

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