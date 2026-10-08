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Live Streaming Port FC Vs Persib Bandung & Janji Igor Tolic

Live Streaming Port FC Vs Persib Bandung & Janji Igor Tolic
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Spanduk raksasa dengan gambar wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic terpasang di tribune penonton Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANGKOK - Juru taktik Persib Bandung memastikan timnya tak akan menganggap ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup kompetisi yang remeh lantaran pesertanya cuma klub-klub Asia Tenggara.

Tolic menilai keberadaan beberapa tim yang berlaga di AFC Champions League (ACL) Elite seperti Buriram United, Johor Darul Takzim, dan Port FC di ACC Shopee Cup 2026/27 ini menjadi bukti bahwa kompetisi ini cukup berat.

ACL Elite setingkat lebih tinggi daripada ACL Two yang diikuti Persib.

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"Tantangan di Shopee Cup adalah kami menghadapi tim-tim tingkat elite yang juga berlaga di Champions League Elite. Ini kompetisi yang lebih berat," tutur Tolic dalam Pre Match Press Conference melawan Port FC di Thamassat Stadium kemarin.

Tolic berjanji dirinya akan mengambil manfaat dari pertemuan Persib dengan tim-tim Elite tersebut.

"Kami tidak terlalu memikirkan hadiah uang, fokus kami adalah tampil sebaik mungkin. Bertanding di level Asia membuat pertandingan di liga domestik terasa lebih mudah bagi kami," tuturnya.

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Laga Port FC vs Persib Bandung bakal kick off mulai pukul 19.00 WIB.

Anda bisa juga menyaksikannya via live streaming di Vision+. (pci/jpnn)

Persib Bandung tidak terlalu memikirkan hadiah uang di ACC Shopee Cup 2026/20207. Namun, Tolic berjanji.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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