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Live Streaming Portugal vs Uzbekistan: Momen Kebangkitan Cristiano Ronaldo cs?

Live Streaming Portugal vs Uzbekistan: Momen Kebangkitan Cristiano Ronaldo cs?
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Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Phil Noble.

jpnn.com - Atmosfer persaingan Grup K Piala Dunia 2026 kembali memanas saat Portugal dijadwalkan menghadapi Uzbekistan di NRG Stadium, Houston, Kamis (24/6/2026) dini hari WIB.

Pertemuan ini menjadi sorotan karena Portugal datang dengan beban untuk segera meraih kemenangan setelah hasil imbang pada laga pembuka melawan RD Kongo.

Situasi tersebut membuat posisi mereka belum sepenuhnya aman dalam persaingan menuju fase gugur.

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Cristiano Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian. Kapten Timnas Porutgal itu belum memberikan kontribusi gol pada pertandingan sebelumnya meski tetap dipercaya tampil penuh sepanjang laga.

Sementara itu, Uzbekistan hadir sebagai salah satu kejutan di turnamen ini. Status debutan tidak membuat mereka tampil inferior, terbukti dari perlawanan yang sempat merepotkan Kolombia pada laga perdana sebelum akhirnya tumbang 1-3.

Kondisi ini membuat duel kedua tim diprediksi berlangsung lebih terbuka mengingat Portugal dan Uzbekistan sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.

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Pertandingan Portugal versus Uzbekistan dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI serta layanan live streaming di Folaplay dan MAXStream.(del/jpnn)

Atmosfer persaingan Grup K Piala Dunia 2026 kembali memanas saat Portugal dijadwalkan menghadapi Uzbekistan di NRG Stadium, Houston, Kamis (24/6/2026) dini hari


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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