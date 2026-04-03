Live Streaming Proliga 2026: Jakarta LavAni vs Garuda Jaya, Georg Grozer Siap Mengamuk

jpnn.com - Tim voli Jakarta LavAni akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya pada laga perdana final four Proliga 2026.

Laga tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (3/4/2026), pukul 16.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Jakarta LavAni datang dengan kekuatan baru setelah merekrut pemain asal Jerman, Georg Grozer, untuk menggantikan Nato Dickinson (Amerika Serikat).

Kehadiran spiker kelahiran 27 November 1984 itu diprediksi akan menambah daya gedor tim asuhan David Lee, yang sebelumnya sudah diperkuat Taylor Sander (AS), Boy Arnez Arabi, Sigit Ardian, hingga Dimas Saputra Pratama.

Penampilan Grozer pun dinantikan publik Surabaya mengingat pengalaman serta kemampuannya yang masih eksplosif.

Sebelumnya, pemain bertinggi badan dua meter itu sempat memperkuat Shanghai Bright di Liga Voli China.