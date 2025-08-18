Live Streaming PSBS Biak Vs Borneo FC, Lihat Klasemen
Senin, 18 Agustus 2025 – 11:37 WIB
jpnn.com - SLEMAN - Dua laga tersisa pekan kedua BRI Super League akan hadir Senin (18/8).
Salah satunya PSBS Biak vs Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sore nanti.
Kick off dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.
Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4503849.
Borneo FC yang datang sebagai tamu siap melanjutkan tren positif.
Kemenangan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan pertama menjadi modal berharga bagi Borneo FC.
Laga pekan kedua BRI Super League PSBS Biak vs Borneo FC Samarinda sore ini. Jangan ketinggalan.
