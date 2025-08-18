Live Streaming PSBS Biak Vs Borneo FC, Lihat Klasemen

jpnn.com - SLEMAN - Dua laga tersisa pekan kedua BRI Super League akan hadir Senin (18/8).

Salah satunya PSBS Biak vs Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sore nanti.

Kick off dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4503849.

Borneo FC yang datang sebagai tamu siap melanjutkan tren positif.

Kemenangan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan pertama menjadi modal berharga bagi Borneo FC.