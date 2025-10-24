Live Streaming PSBS Biak Vs Persebaya: Habis-habisan
jpnn.com - SLEMAN - Gelandang serang Persebaya Surabaya Francisco Rivera menyebut timnya siap tampil habis-habisan saat meladeni tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-10 BRI Super League, di di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat (24/10) sore.
PSBS vs Persebaya kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4667499.
Persebaya datang dengan ambisi menebus kekalahan pekan lalu dari Persija Jakarta.
"Persiapan bagus, kami sudah paham untuk menjalani laga seperti apa dan kami siap mendapatkan tiga poin,” katanya.
Dengan semangat baru dan persiapan matang, Persebaya berharap laga di ini menjadi titik balik untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengangkat posisi mereka di papan klasemen.
Saat ini tim menempati posisi ke-10 klasemen sementara dengan perolehan sepuluh poin, sedangkan PSBS masih berjuang keras di papan bawah dengan lima poin dan tren negatif dalam tiga laga terakhir.
Bajul Ijo -julukan Persebaya, selalu unggul atas PSBS Biak pada musim lalu.
Namun, Pelatih Persebaya Eduardo Perez menolak terjebak pada catatan tersebut.
PSBS vs Persebaya kick off mulai pukul 15.30 WIB. Cek klasemen Super League di sini.
