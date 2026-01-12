menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League

Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League

Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - SLEMAN - Pekan ke-17 atau week terakhir putaran pertama Super League masih menyisakan dua pertandingan, salah satunya laga PSBS Biak vs Bhayangkara FC.

PSBS vs Bhayangkara bakal hadir di Stadion Maguwoharjo, Senin (12/1) sore WIB.

Pertarungan di Sleman itu bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4837351.

Baca Juga:

Pemain Bhayangkara FC Firza Andika bertekad menjadikan laga ini menjadi momen kebangkitan timnya.

Dalam tiga pertandingan tandang terakhir, Bhayangakara FC menelan kekalahan, yakni dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta.

"Tim siap untuk pertandingan ini. Kami ingin memecahkan rekor buruk kami selama laga tandang,” kata Firza Andika.

Baca Juga:

"Kami akan mati-matian untuk memenangi laga,” imbuhnya.

Bhayangkara FC membidik kemenangan di laga ini demi menjaga posisi di klasemen.

Pertanidngan di pekan ke-17 Super League PSBS Vs Bhayangkara FC hadir sesaat lagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI