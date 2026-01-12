Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League
jpnn.com - SLEMAN - Pekan ke-17 atau week terakhir putaran pertama Super League masih menyisakan dua pertandingan, salah satunya laga PSBS Biak vs Bhayangkara FC.
PSBS vs Bhayangkara bakal hadir di Stadion Maguwoharjo, Senin (12/1) sore WIB.
Pertarungan di Sleman itu bisa Anda saksikan juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4837351.
Pemain Bhayangkara FC Firza Andika bertekad menjadikan laga ini menjadi momen kebangkitan timnya.
Dalam tiga pertandingan tandang terakhir, Bhayangakara FC menelan kekalahan, yakni dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta.
"Tim siap untuk pertandingan ini. Kami ingin memecahkan rekor buruk kami selama laga tandang,” kata Firza Andika.
"Kami akan mati-matian untuk memenangi laga,” imbuhnya.
Bhayangkara FC membidik kemenangan di laga ini demi menjaga posisi di klasemen.
Pertanidngan di pekan ke-17 Super League PSBS Vs Bhayangkara FC hadir sesaat lagi.
