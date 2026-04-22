Live Streaming PSIM Vs Persija, Si Macan di Atas Angin

jpnn.com - GIANYAR - Persija Jakarta pantas lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pertemuan kedua tim pada pekan ke-29 Super League, Rabu (22/5) sore.

Itu lantaran laga digelar bukan di kandang asli PSIM musim ini, yakni Stadion Sultan Agung Bantul, tetapi di tempat netral, yakni Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Persija si Macan Kemayoran juga layak di atas angin karena dalam dua laga terakhir selalu menang, yakni ketika melawan PSBS Biak dan Persebaya Surabaya.

Sementara itu, PSIM kalah dalam dua pekan terakhir, yaitu dari Bhayangkara FC dan PSM Makassar.

Striker Persija Eksel Runtukahu pun menatap laga timnya kontra PSIM dengan penuh keyakinan.

“Kami sebagai pemain pasti akan memberikan yang terbaik, memiliki satu tekad yang sama, yaitu meraih tiga poin di sini. Semoga pertandingan lancar dan kami bisa pulang ke Jakarta dengan membawa tiga poin,” ujar Eksel.

Ia pun menekankan pentingnya konsistensi permainan yang telah dibangun tim sejauh ini.

Menurutnya, menjaga performa stabil adalah kunci untuk mempertahankan hasil positif.