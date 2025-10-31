menu
Live Streaming PSIM Yogyakarta Vs Persik Kediri, Tamu Cuma Pengin Menang

Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANTUL - Bintang Persik Kediri Ezra Walian bertekad membawa timnya menang dari PSIM Yogyakarta pada pekan ke-11 Super League di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat (31/10) sore WIB.

Kick off PSIM vs Persik mulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4674546.

Meski Persik si Macan Putih berstatus sebagai tim tamu, Ezra sebagai kapten tim menegaskan ambisinya.

"Kami ke sini hanya ingin menang. Kami sudah berlatih taktik untuk merebut tiga poin di kandang PSIM Yogyakarta," katanya. 

Ezra tahu tak mudah menundukkan Laskar Mataram pada duel nanti.

"Kami tahu PSIM Yogyakarta punya materi pemain bagus. Mereka juga main di kandang sendiri," tuturnya.

Laga pembuka pekan ke-11 Super League PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri, sesaat lagi.

