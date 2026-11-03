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Live Streaming PSMS vs Persija: Macan Kemayoran Siap Terkam Ayam Kinantan

Live Streaming PSMS vs Persija: Macan Kemayoran Siap Terkam Ayam Kinantan
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Skuad Persija Jakarta saat berlaga pada ajang Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Laga pembuka I.League Cup 2026/27 mempertemukan PSMS Medan melawan Persija Jakarta.

Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/11), pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut dapat melalui kanal YouTube RANS Entertainment atau layar kaca TVRI Sport.

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Berikut link streaming yang bisa dinikmati secara gratis dan legal: https://www.youtube.com/live/Osl3M5qrRx8?si=AyNutQ7ORdTPXXT_

Persija Jakarta tampil dengan komposisi berbeda saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan perdana I.League Cup 2026/27.

Dalam pertandingan ini, Persija langsung menurunkan tiga pemain asing pilihannya sebagai starter, yakni Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija.

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Ketiganya mengisi posisi berbeda. Kwon Chang-hoon bermain sebagai penyerang sayap kanan, Yoshino menempati posisi gelandang bertahan, sedangkan Memija mengisi sektor bek kanan.

Di bawah mistar gawang, Persija mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Muchamad Aqil Savik.

Lihat di sini link streaming pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta pada pembukaan I.League Cup 2026/27

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