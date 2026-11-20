Live Streaming PSS Sleman Vs Arema FC: Ujian Pertama Demerson
jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman siap bertarung melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada pekan ke-10 Super League Jumat (20/11) sore.
Hal ini berkaitan dengan upaya dari karteker PSS Demerson Bruno membangun kembali atmosfer positif di dalam skuat Super Elang Jawa setelah kepergian Pieter Huistra.
Ia meminta seluruh pemain tetap menjaga fokus, kepercayaan, dan komitmen bersama demi mengubah situasi tim yang saat ini belum berada dalam posisi ideal di kompetisi.
Demerson memahami kepergian Pieter Huistra meninggalkan kesedihan bagi banyak pihak di dalam tim. Namun, pelatih asal Brasil mengingatkan para pemain bahwa dinamika seperti ini merupakan bagian dari perjalanan sepak bola.
“Saya selalu menyampaikan kepada para pemain bahwa kami harus berjuang bersama. Jika ingin mengubah situasi saat ini, ada satu kunci yang harus kami pegang, yaitu berjuang bersama, saling percaya, dan memiliki komitmen. Dengan begitu, kami bisa mengubah keadaan,” ujar Demerson.
“Saya juga meminta dukungan dari seluruh suporter. Ini merupakan momen penting bagi PSS. Dukungan mereka selalu bisa menjadi pemain ke-12 bagi kami,” imbuhnya.
Duel PSS bisa disaksikan juga via live streaming Vidio. (il/jpnn)
Jadwal dan Klasemen Super League
ileague
Demerson memahami kepergian Pieter Huistra meninggalkan kesedihan bagi banyak pihak di dalam PSS Sleman.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persebaya Surabaya Dapat Suntikan Kekuatan Menjelang Lawan Java United
- Tak Punya Banyak Waktu, Mesin Gol Persib Sudah Memikirkan Bali United
- Derbi Banten Memanas! Osmar Loss Ungkap Alasan Persita Bisa Jegal Dewa United
- Arema Tak Mau Terjebak Keterpurukan PSS Sleman, Laga Bakal Sulit
- Garudayaksa Punya Catatan Khusus soal 1 Pemain Madura United
- Super League Malam Ini Dewa United Vs Persita: Tamu Cuma Punya Satu Tujuan