jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman siap bertarung melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada pekan ke-10 Super League Jumat (20/11) sore.

Hal ini berkaitan dengan upaya dari karteker PSS Demerson Bruno membangun kembali atmosfer positif di dalam skuat Super Elang Jawa setelah kepergian Pieter Huistra.

Ia meminta seluruh pemain tetap menjaga fokus, kepercayaan, dan komitmen bersama demi mengubah situasi tim yang saat ini belum berada dalam posisi ideal di kompetisi.

Demerson memahami kepergian Pieter Huistra meninggalkan kesedihan bagi banyak pihak di dalam tim. Namun, pelatih asal Brasil mengingatkan para pemain bahwa dinamika seperti ini merupakan bagian dari perjalanan sepak bola.

“Saya selalu menyampaikan kepada para pemain bahwa kami harus berjuang bersama. Jika ingin mengubah situasi saat ini, ada satu kunci yang harus kami pegang, yaitu berjuang bersama, saling percaya, dan memiliki komitmen. Dengan begitu, kami bisa mengubah keadaan,” ujar Demerson.

“Saya juga meminta dukungan dari seluruh suporter. Ini merupakan momen penting bagi PSS. Dukungan mereka selalu bisa menjadi pemain ke-12 bagi kami,” imbuhnya.

Duel PSS bisa disaksikan juga via live streaming Vidio. (il/jpnn)

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