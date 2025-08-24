Live Streaming Race MotoGP Hungaria dan Starting Grid, Ada 4 Penalti
jpnn.com - BALATON - Marc Marquez pantas menjadi favorit utama menjadi pemenang grand prix atau race MotoGP Hungaria di Balaton Park, Balaton, Minggu (24/8) malam WIB.
Start balapan utama di Hungaria itu dimulai pukul 19.00 WIB, Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4514014.
Modal Marc untuk finis pertama, di antaranya, terbaik pada FP1, FP2, start paling depan (pole position), dan paling kencang saat warm up. Itu belum termasuk faktor motor yang paling galak di lintasan saat ini.
Marc start paling depan, ditemani Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio.
Cek starting grid di atas (pencet/geser IG).
Susunan start sudah termasuk penalti yang didapat Alex Marquez dan Jack Miller yang mundur tiga grid lantaran insiden saat practice.
Ada empat pembalap kena penalti, cek di sini starting grid MotoGP Hungaria 2025.
