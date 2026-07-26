Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berharap Raih Gelar Hiburan

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia melakoni laga perebutan tempat ketiga pada putaran kedua SEA V Cup 2026 melawan Kamboja.

Laga berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Minggu (26/7) mulai pukul 15.30 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Timnas voli putra Indonesia harus melakoni laga perebutan tempat ketiga seusai kalah dari Vietnam dengan skor 1-3 (25-22, 22-25, 19-25, 18-25).

Hasil tersebut gagal mengulang prestasi di putaran pertama saat mampu menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-20, 25-22) melawan tim negeri Paman Ho itu.

Manajer Timnas voli putra Indonesia Adang Ginanjar mengungkapkan bahwa Farhan Halim dan kolega sudah melupakan kekalahan melawan Vietnam.

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Pria kelahiran kelahiran 19 Juli 1967 itu berharap para pemain cepat melupakan hasil minor di semifinal untuk bisa merebut peringkat ketiga pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

“Kami tidak boleh patah semangat karena masih ada pertandingan perebutan tempat ketiga. Saya sudah menyampaikan kepada para pemain agar tetap semangat menghadapi pertandingan melawan Kamboja,” katanya.