Live Streaming Semen Padang Vs Bali United dan Klasemen Super League

Bek Semen Padang Samuel Christianson. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC siap tempur meladeni Bali United pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (26/9) sore WIB.

Laga yang konon menjadi penentu nasib Pelatih Eduardo Almeida ini kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4594759.

Bek Semen Padang Samuel Christianson memastikan timnya siap menghadapi tim tamu.

"Kami sudah memperbaiki apa yang jadi catatan dari laga sebelumnya dan apa yang harus diwaspadai dari lawan nanti," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa motivasi para pemain saat ini makin tinggi.

Samuel Christianson bilang siap tempur untuk laga Semen Padang vs Bali United di pekan ke-7 Super League.

