menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Live Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super League

Live Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super League

Live Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Bhayangkara FC. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - PADANG - Juru Taktik Bhayangkara FC Paul Munster optimistis pasukannya bisa meladeni tuan rumah Semen Padang pada pekan ke-9 BRI Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim (GHAS), Senin (20/10) sore WIB.

Semen Padang vs Bhayangkara FC akan dimulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4660726.

"Kami memiliki persiapan yang bagus, jadi, bisa fokus untuk pertandingan ini," tutur Munster.

Baca Juga:

Meski saat ini posisi Semen Padang tak baik, berada di juru kunci, Munster tak mau menganggap remeh.

Baca Juga:

"Kami tahu Semen Padang, memiliki pelatih baru. Di BRI Super League saya tidak mau meremehkan setiap tim, jadi, harus fight bermain di sini," ujarnya. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-9 dan Klasemen Super League
Live Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super LeagueLive Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super LeagueLive Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super Leagueileague

Laga pekan ke-9 Super League Semen Padang vs Bhayangkara FC akan dimulai pukul 15.30 WIB.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI