Live Streaming Semen Padang Vs Dewa United, Tuan Rumah Dapat Suntikan
Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:37 WIB
jpnn.com - PADANG - Laga pekan kedua BRI Super League antara Semen Padang vs Dewa United hadir di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat (15/8) sore WIB.
Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4501377.
Menjelang laga, Semen Padang mendapat kabar gembira. Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, mendapat suntikan tenaga baru.
Mereka ialah dua pemain asing dari Portugal, yakni bek Rui Rampa dan gelandang Pedro Matos.
Pada pekan pertama mereka absen lantaran terkendala masalah registrasi.
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan Rui Rampa dan Pedro Matos menjadi tambahan kekuatan penting.
Cek link live streaming BRI Super League laga Semen Padang vs Dewa United di sini.
