Live Streaming Semen Padang Vs Persijap: Pertarungan Berat
jpnn.com - PADANG - Winger Spanyol milik Persijap Jepara Iker Guarrotxena tak mau timnya terpeleset di laga pekan ke-28 Super League.
Iker mengaku sangat fokus menatap laga melawan Semen Padang FC di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore nanti.
“Kami akan menjalani pertandingan yang berat melawan tim yang sama-sama berjuang menjauh dari zona degradasi. Kami akan berusaha main maksimal untuk dapat poin. Tujuan kami tentunya adalah untuk mencatat kemenangan,” kata Iker.
Di klasemen sementara saat ini, Persijap ada di peringkat ke-15 dengan 25 poin.
Sementara itu, Semen Padang FC di posisi ke-17 dengan nilai 20. Sama-sama sangat membutuhkan poin, kedua tim tentunya punya semangat lebih untuk dapat menambah poin di tiap laganya.
“Tentunya terpenting saat ini adalah bagaimana kami bisa tampil baik. Bisa capai target curi poin di Padang,” ujarnya.
Persijap datang ke Padang dengan motivasi tinggi untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan tren positif. Dari enam laga terakhirnya, Persijap belum tersentuh kekalahan dengan dua kali menang dan empat kali imbang.
- Persija Jakarta Mengancam, Masih Ada Jalan Menuju Puncak?
- Julukan ‘Kakek’ Berbalik Jadi Kekuatan, Lucas Frigeri Tampil Gila di Bawah Mistar Arema
- Bentrok Dua Gaya di Banten! Dewa United Siap Uji Rekor Sempurna Persib
- PSIM vs Persija Dipindah, Mauricio Souza Justru Ungkap Peluang Tersembunyi
- Laga Dipindah dan Tanpa Suporter, Mauricio Souza Cium Peluang Persija Bungkam PSIM
- Sesalkan Laga Kontra Dewa United Tanpa Penonton, Haji Umuh: Persib Dirugikan