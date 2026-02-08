Live Streaming Semen Padang Vs Persita, Insyaallah..

jpnn.com - PADANG - Gelandang Semen Padang Alhassan Wakaso mengatakan timnya harus berjuang keras jika pengin mendapatkan kemenangan dari Persita Tangerang pada pekan ke-20 Super League, di Stadion GOR Haji Agus Salim.

Semen Padang vs Persita bakal hadir, Minggu (8/2) sore WIB. Kick off tak lama lagi, mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4884907.

Baca Juga: Semen Padang Bergairah Banget Menjamu Persita Sore Ini

"Pertandingan nanti sangat penting untuk Semen Padang. Kami akan melawan tim yang punya kualitas. Namun, saya yakin kami bisa mendapatkan tiga poin, insyaallah,” ujar Wakaso.

Dari 19 laga yang sudah dijalani Semen Padang, Alhassan Wakaso baru absen sekali saja alias sudah main di 18 laga. Bahkan dia tercatat selalu bermain 90 menit di tiap laganya alias tak tergantikan. Satu-satunya laga Semen Padang tanpa Wakaso adalah di laga pekan ke-16 saat dijamu PSIM Yogyakarta akibat akumulasi kartu kuning. Dia kini total mencatat 1.620 menit bermain. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-20 dan Klasemen Super League

ileague