Live Streaming Semen Padang Vs PSM Makassar dan Klasemen BRI Super League

Skuad Semen Padang berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG - Laga Semen Padang FC vs PSM Makassar hadir pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26, di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (22/8).

Kick off dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4510895.

Pertandingan nanti menjadi menjadi ujian tersendiri bagi Kabau Sirah -julukan Semen Padang, untuk mengulangi hasil manis saat tampil di hadapan suporter fanatiknya.

Semen Padang pada laga pekan kedua bisa menjungkalkan Dewa United Banten FC dengan skor 2-0.

Ini akan menjadi lecutan semangat tersendiri bagi anak asuhan pelatih Eduardo Almeida untuk dapat kembali mengukir poin penuh.

“Kami tahu ini laga home. Namun, lawan juga tim yang bagus organisasi permainannya, solid dan kompak, tim yang sulit dikalahkan. Kami sudah mempersiapkan diri dengan cara terbaik dengan tentunya target utama ialah mendapat tiga poin,” kata Eduardo Almeida.

Dia menambahkan untuk bisa mengantongi dua kemenangan kandang perlu perjuangan keras.

Mengenai kekuatan PSM, Almeida menilai stabilitas PSM yang masih ditangani pelatih lama lebih dari tiga tahun, membuat struktur permainan tetap solid dan konsisten, meski ada pergantian pemain.

Semen Padang vs PSM Makassar hadir sesaat lagi. Cek jadwal dan klasemen BRI Super League.

