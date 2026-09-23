Live Streaming Semifinal Bulu Tangkis Putri China Vs Indonesia, Cek Susunan Pemain
jpnn.com - AICHI - Empat negara berebut tiket final cabor bulu tangkis nomor beregu putri Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Rabu (23/9) pagi WIB.
Anda bisa menyaksikannya via live streaming di Vidio mulai pukul 07.30 WIB.
Di Court 1 ada Korea vs Jepang. Macth 1 akan menghadirkan superbig match An Se Young vs Akane Yamaguchi.
Sementara itu, di Court 2 berhadapan China vs Indonesia.
Menimbang materi pemain, final ideal nomor beregu putri ini mempertemukan Korea vs China -sama dengan Asian Games 2022 saat Korea meraih emas beregu putri setelah mengalahkan China 3-0 di final.
Pada Asian Games 2026 ini, materi kelas bintang Korea dan China tak jauh berbeda dengan 2022.
Tinggal menunggu sejauh mana Jepang dan Indonesia memberikan perlawanan di semifinal pagi ini. (adk/jpnn)
Susunan Pemain China vs Indonesia
Match 1: Wang Zhi Yi Vs Putri Kusuma Wardani
Match 2: Liu Sheng Shu/Tang Ning vs Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum
Match 3: Chen Yu Fei vs Mutiara Ayu Puspitasari
Jika Dibutuhkan Match 4: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian vs Febrina Dwipuji Kusuma/Siti FS Ramadhanti
Jika Dibutuhkan Match 5: Han Yue vs Ni Kadek Dhinda Amartya
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Semifinal bulu tangkis beregu putri Asian Games 2026 Korea vs Jepang dan China vs Indonesia, pagi ini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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