Live Streaming Semifinal BWF World Tour Finals 2025: An Se Young Vs Akane Yamaguchi

jpnn.com - HANGZHOU – Semifinal BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Sabtu (20/12) pagi ini dibuka dengan big match antara cewek Korea An Se Young vs putri Jepang Akane Yamaguchi.

An peringkat satu dunia, Akane ranking tiga.

Dua pemain papan atas dunia itu sudah sering banget ketemu, head to head; An unggul tipis 16-15.

An dan Akane pernah jadi juara BWTF. An 2021, Akane 2022.

Sorotan kini lebih tertuju kepada An Se Young.

"Jika An juara, itu menjadi gelar ke-11 miliknya di 2025, dan menempatkannya sejajar dengan Kento Momota sebagai pemain tunggal paling sukses dalam satu musim," bunyi laporan awak BWF.

"Tantangan terbesar An diperkirakan akan datang dari Akane Yamaguchi dan juara bertahan Wang Zhi Yi."

Laga An Se Young vs Akane Yamaguchi tersedia di live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-hsbc-bwf-world-tour-finals-2025-semifinals. (bwf/jpnn)