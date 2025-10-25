Live Streaming Semifinal French Open 2025, Fajar Ingin Lebih
jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Sepuluh laga semifinal French Open 2025 Super 750 bergulir hari ini, Sabtu (25/10) mulai pukul 15.00 WIB di Glaz Arena, Cesson Sevigne.
Match 1 menghadirkan duel di ganda campuran, yakni antara Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China).
Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-yonex-french-open-2025-semifinals.
Lihat jadwal semifinal French Open 2025 Super 750 di bawah ini.
Satu-satunya duta Indonesia yang tersisa, yaitu ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, mengayun raket di match 10, terakhir.
Fajar/Fikri berhadapan dengan ganda Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.
Peringkat dunia? Fajar/Fikri urutan ke-25, Aaron/Soh ranking ke-2. Head to head? Fajar/Fikri unggul 1-0, ketemu di final China Open 2025, Juli lalu, skor 21-15, 21-14.
Match 1 Semifinal French Open 2025 menghadirkan duel di ganda campuran. Cek jadwal di sini.
