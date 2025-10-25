Live Streaming Semifinal French Open 2025, Fajar Ingin Lebih

menu
Salah satu semifinalis French Open 2025, ganda putri Jepang Yuki Fukushima (belakang) dan Mayu Matsumoto. Foto: Str/AFP

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Sepuluh laga semifinal French Open 2025 Super 750 bergulir hari ini, Sabtu (25/10) mulai pukul 15.00 WIB di Glaz Arena, Cesson Sevigne.

Match 1 menghadirkan duel di ganda campuran, yakni antara Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China).

Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-yonex-french-open-2025-semifinals.

Baca Juga:

Lihat jadwal semifinal French Open 2025 Super 750 di bawah ini.

Satu-satunya duta Indonesia yang tersisa, yaitu ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, mengayun raket di match 10, terakhir.

Baca Juga:

Fajar/Fikri berhadapan dengan ganda Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Peringkat dunia? Fajar/Fikri urutan ke-25, Aaron/Soh ranking ke-2. Head to head? Fajar/Fikri unggul 1-0, ketemu di final China Open 2025, Juli lalu, skor 21-15, 21-14.

