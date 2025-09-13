Live Streaming Semifinal Hong Kong Open 2025 Adnan/Indah Vs Guo/Chen

jpnn.com - HONG KONG - Indonesia menempatkan pasangan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil menjadi satu-satunya wakil tersisa di semifinal Hong Kong Open 2025.

Ganda campuran ranking 33 dunia itu melangkah ke 4 Besar setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Tang Chun Man/Tse Ying Suet lewat pertarungan ketat 13-21, 21-19, 21-18 di perempat final, Jumat (12/9).

Hasil ini menempatkan juara Vietnam Open 2024 itu akan menghadapi pasangan China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui.

Runner up Indonesia Masters Super 100 di Pekanbaru itu berharap bisa kembali tampil konsisten.

Sepanjang perempat final kemarin, Adnan maupun Indah tampil tertekan di awal laga sebelum akhirnya bisa menang dalam tempo satu jam tujuh menit.

“Dari awal kami kurang nyaman dalam bermain. Kami dapat tekanan karena kami beberapa kali gagal di delapan besar,” ujar Adnan.

“Kami terlalu tertekan, jadi, pukulan kami tidak sesuai yang kami mau. Tentu dari kami hal itu terjadi karena kami kepikiran sering kalah di perempat final,” kata Indah.

Dengan hasil ini menempatkan Adnan/Indah melebihi prestasi sepanjang tahun di Macau Open, Indonesia Open, Thailand Open, Orleans Masters, Thailand Masters yang selalu terhenti di Top 8.