Live Streaming Semifinal Japan Open 2025, Cek Para Kontestan

jpnn.com - TOKYO - Japan Open 2025 Super 750 menghadirkan fase semifinal di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Sabtu (19/7) mulai pukul 08.00 WIB.

Jangan kaget. Tak ada satu pun kontestan semifinal berasal dari Indonesia.

Prancis punya dua wakil, dan keduanya di nomor yang sempat dianggap paling bergengsi, yakni tunggal putra. Mereka ialah Alex Lanier (juara bertahan) dan Christo Popov.

"Saya sangat bangga dengan timnas Prancis. Senang rasanya melihat pemain Prancis bermain di level tertinggi dan kami ada di semifinal," tutur Popov.

Lanier dan Popov tak ketemu di semifinal yang berarti ada peluang all France final di sektor tunggal putra.

"Dia (Lanier) pemain bagus dan itu luar biasa. Saya harap kami bisa berbagi podium," imbuhnya.

Buat Anda yang pengin menyaksikan semifinal Japan Open 2025 Super 750 bisa juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-daihatsu-japan-open-2025-semifinals?schedule_id=4435677. (bwf/jpnn)

Semifinalis Japan Open 2025

Tunggal Putra

Koki Watanabe (Jepang) vs Alex Lanier (Prancis)

Shi Yu Qi (China) vs Christo Popov (Prancis)

Tunggal Putri

An Se Young (Korea) vs Riko Gunji (Jepang)

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Wang Zhi Yi (China)

Ganda Putra

Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) vs Liu Kuang Heng/Yang Po Han (Taiwan)

Kim Won Hon/Seo Seung Jae (Korea) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Ganda Putri

Liu Sheng Shu/Tan Ning vs Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (China)

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang)

Ganda Campuran

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) vs Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand)

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China)