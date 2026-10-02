Live Streaming Semifinal Padel Asian Games 2026: Indonesia Punya 2, 1 Sudah ke Final

jpnn.com - NAGOYA - Kabar baik datang dari arena padel Asian Games 2026 di Nagoya City Higashi Sports Center.

Satu dari dua ganda putri Indonesia, yakni Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatini memastikan tempat di final.

Pada semifinal Jumat (2/10) siang, Fadona/Fitriani menang dengan sangat telak 6-0, 6-0 dari ganda putri Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte.

Fadona/Fitriani membuka peluang terciptanya final sesama Indonesia di final ganda putri.

Itu lantaran satu ganda putri lainnya dari Indonesia, yakni Novela Putria/Beatrice Gumulya juga punya kans ke final.

Pada semifinal sesaat lagi, Novela/Beatrice akan meladeni wakil tuan rumah Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto.

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Padel di Asian Games 2026 menjadi debut padel di Asian Games.

Pada edisi padel pertama di Asian Games ini ada dua emas tersedia, yakni nomor ganda putri dan ganda putra.