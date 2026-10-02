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Live Streaming Semifinal Padel Asian Games 2026: Indonesia Punya 2, 1 Sudah ke Final

Live Streaming Semifinal Padel Asian Games 2026: Indonesia Punya 2, 1 Sudah ke Final
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Fan mengabadikan atlet kesayangannya berkompetisi di Asian Games 2026. Foto: Andrew Caballero Reynolds/AFP

jpnn.com - NAGOYA - Kabar baik datang dari arena padel Asian Games 2026 di Nagoya City Higashi Sports Center.

Satu dari dua ganda putri Indonesia, yakni Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatini memastikan tempat di final.

Pada semifinal Jumat (2/10) siang, Fadona/Fitriani menang dengan sangat telak 6-0, 6-0 dari ganda putri Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte.

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Fadona/Fitriani membuka peluang terciptanya final sesama Indonesia di final ganda putri.

Itu lantaran satu ganda putri lainnya dari Indonesia, yakni Novela Putria/Beatrice Gumulya juga punya kans ke final.

Pada semifinal sesaat lagi, Novela/Beatrice akan meladeni wakil tuan rumah Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto.

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Padel di Asian Games 2026 menjadi debut padel di Asian Games.

Pada edisi padel pertama di Asian Games ini ada dua emas tersedia, yakni nomor ganda putri dan ganda putra.

Ada 2 ganda putri Indonesia melakoni semifinal padel Asian Games 2026, satu lulus ke final, satu lagi belum main nih...

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