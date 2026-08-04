Live Streaming Semifinal Piala Presiden 2026 Persebaya Vs Arema FC
jpnn.com - GIANYAR – Persebaya Surabaya tak bisa mendapatkan jasa bomber anyar mereka, Alex Martins pada laga melawan Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026.
Derbi Jawa Timur di ajang pramusim itu hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam WIB.
Persebaya vs Arema FC bisa juga disaksikan via live streaming Vidio mulai 19.30 WIB.
Kondisi Alex Martins tak memungkinkan ikut merumput bersama teman-temannya malam nanti.
Pemain dari Brasil yang musim lalu memakai seragam Dewa United itu masih harus melakoni pemulihan cedera bahu.
Cedera itu didapat Martins saat Persebaya meladeni Port FC pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8).
Di pengujung pertandingan, Martins terjatuh dalam duel dengan pemain lawan.
Chief Medical Officer Persebaya Pratama Wicaksana Wijaya menjelaskan bahwa Alex Martins mengalami dislokasi bahu akibat benturan tersebut.
Derbi Jawa Timur Persebaya vs Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026, hadir di Gianyar malam ini.
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