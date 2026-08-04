Live Streaming Semifinal Piala Presiden 2026 Persib Vs Persija
jpnn.com - BALI - Semifinal pertama Piala Presiden 2026 Persib vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8) dijadwalkan hadir mulai pukul 15.30 WIB.
Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio.
Buat Persija, semifinal Piala Presiden 2026 menjadi panggung untuk melanjutkan proses yang telah dibangun sejak hari pertama persiapan menuju Super League 2026/2027.
Manajer Persija, Marsda (Purn.) Ardhi Tjahjoko menilai perkembangan tim berjalan sesuai harapan.
Menurutnya, para pemain terus menunjukkan peningkatan dari hari ke hari, baik selama masa latihan maupun sepanjang fase grup Piala Presiden 2026.
“Untuk progres tim sampai hari ini semuanya dalam kondisi baik. Semua pemain memiliki progres dari awal kami latihan, kemudian pertandingan pertama, pertandingan kedua, sampai dengan pertandingan ketiga. Progresnya terus meningkat. Jadi, saya optimistis dengan kondisi tim untuk menghadapi semifinal," ujar Ardhi.
Ardhi turut menyampaikan pesan khusus kepada Jakmania.
"Pesan saya kepada Jakmania, karena ini sudah aturan dari federasi tidak diizinkan untuk menonton ataupun away ke Bali, saya berharap tidak usah memaksakan diri ke Bali," kata Ardhi. (psj/jpnn)
Semifinal pertama Piala Presiden 2026 Persib Bandung vs Persija Jakarta mulai pukul 15.30 WIB.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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