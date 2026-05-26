Live Streaming Singapore Open 2026 Pagi Ini: Nomor 1 Dunia Vs Wakil Indonesia

Ganda putri nomor 1 dunia Liu Sheng Shu/Tan Ning. Foto: Thibaud Moritz/AFP

jpnn.com - SINGAPORE - Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Su/Tan Ning akan melakoni babak pertama atau 32 Besar Singapore Open 2026 Super 750 di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5) pagi WIB.

Liu/Tan yang tahun lalu terhenti di semifinal, pagi ini bakal meladeni ganda Indonesia peringkat 32 dunia Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

BWF melaporkan, pertemuan Liu/Tan vs Tiwi/Fadia nanti merupakan yang kedua. Pada pertemuan pertama, di semifinal Badminton Asia Championships 2026, Liu/Tan menang 21-10, 21-12.

Duel Liu/Tan vs Tiwi/Fadia akan menjadi satu dari tiga laga pembuka Singapore Open 2026 Super 750.

Pertandingan tersebut bisa juga Anda saksikan via live streaming Vidio mulai pukul 09.00 WIB.

Selain Liu/Tan vs Tiwi/Fadia, dua laga pembuka lainnya yang digelar di Court 2 dan Court 3.

Di Court 2 ada partai ganda campuran Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) vs Jimmy Wong/Cheng Su Yin (Malaysia).

Court 3 menghadirkan match ganda putri Rui Hirokami/Sayaka Hobara (Jepang) vs Hsu Ya Ching/Sung Ya Hsuan (Taiwan). (bwf/jpnn)

Singapore Open 2026 Super 750 bergulir mulai pagi ini. Ada wakil Indonesia di laga pembuka.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

