Live Streaming Singapore Open 2026 Pagi Ini: Nomor 1 Dunia Vs Wakil Indonesia
jpnn.com - SINGAPORE - Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Su/Tan Ning akan melakoni babak pertama atau 32 Besar Singapore Open 2026 Super 750 di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5) pagi WIB.
Liu/Tan yang tahun lalu terhenti di semifinal, pagi ini bakal meladeni ganda Indonesia peringkat 32 dunia Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.
BWF melaporkan, pertemuan Liu/Tan vs Tiwi/Fadia nanti merupakan yang kedua. Pada pertemuan pertama, di semifinal Badminton Asia Championships 2026, Liu/Tan menang 21-10, 21-12.
Duel Liu/Tan vs Tiwi/Fadia akan menjadi satu dari tiga laga pembuka Singapore Open 2026 Super 750.
Pertandingan tersebut bisa juga Anda saksikan via live streaming Vidio mulai pukul 09.00 WIB.
Selain Liu/Tan vs Tiwi/Fadia, dua laga pembuka lainnya yang digelar di Court 2 dan Court 3.
Di Court 2 ada partai ganda campuran Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) vs Jimmy Wong/Cheng Su Yin (Malaysia).
Court 3 menghadirkan match ganda putri Rui Hirokami/Sayaka Hobara (Jepang) vs Hsu Ya Ching/Sung Ya Hsuan (Taiwan). (bwf/jpnn)
Singapore Open 2026 Super 750 bergulir mulai pagi ini. Ada wakil Indonesia di laga pembuka.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Singapore Open 2026 Super 750 Bergulir Pekan Ini
- Raymond/Joaquin Batal Tampil di Singapore Open 2026, Ini Sebabnya
- PBSI Ogah Ambil Risiko Paksa Raymond/Joaquin Main di Singapore Open 2026
- Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026
- Para Pemecah Rekor Mengirim Ancaman, Termasuk Buat Indonesia
- Raih Gelar Indonesia Open 2025, Liu Sheng Shu/Tan Ning Terkesan dengan Istora