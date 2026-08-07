Live Streaming Singapura vs Timnas Indonesia: Laga Hidup-Mati Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia melakoni laga penentuan saat bertemu Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026.

Laga Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan bisa disaksikan secara langsung melalui RCTI dan GTV. Sementara itu, layanan live streaming tersedia di kanal YouTube YB melalui tautan berikut:

https://www.youtube.com/@ybrap

Tiket Semifinal Dipertaruhkan

Seluruh peluang Timnas Indonesia kini bergantung pada hasil pertandingan ini. Tambahan tiga poin menjadi syarat mutlak apabila ingin menjaga asa melaju ke semifinal.

Situasi tersebut membuat duel di Singapura diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit pertama. Tidak ada ruang bagi Garuda untuk kehilangan poin.

Jalan Besar Siap Bergemuruh

Keuntungan bermain di kandang menjadi modal utama The Lions. Ribuan suporternya dipastikan akan memenuhi Stadion Jalan Besar demi mendorong Singapura mengamankan hasil yang dibutuhkan.

Indonesia pun dituntut tampil efektif setiap kali mendapatkan peluang. Sedikit saja lengah, langkah Garuda di Piala AFF 2026 bisa langsung terhenti.(del/jpnn)