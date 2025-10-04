Live Streaming Sprint MotoGP Indonesia 2025, Kritis
Sabtu, 04 Oktober 2025 – 13:22 WIB
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tiba saatnya persaingan meraih poin di MotoGP Indonesia 2025.
Sekitar 30 menit lagi hadir Sprint MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Anda bisa menyaksikannya juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4614722.
Cek starting grid di bawah (klik/geser).
Besar kemungkinan sprint di Mandalika dimenangi bukan oleh Marc Marquez si Juara Dunia MotoGP 2025 yang sejauh ini menguasai musim.
Bisa Marco Bezzechi, atau dua rider lain di baris depan. Bisa siapa saja. Termasuk Marc Marquez!
Sprint MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hadir sesaat lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia: Rekor Lap Tercipta, Gila
- FP2 MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Menggila, Marc Marquez Tenggelam
- MotoGP Indonesia 2025 Buka Peluang Kerja Bagi Anak Muda di Lombok
- Lihat Detik-Detik Marc Marquez Kecelakaan di Mandalika, Simak Pengakuannya
- MotoGP Indonesia 2025: 2 Kali Jatuh di Mandalika, Marc Marquez Lempar Pesan Mengejutkan
- Booth AHM Pamer New Honda ADV160 di Sirkuit Mandalika, Ada Promo Menarik