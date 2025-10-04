menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Live Streaming Sprint MotoGP Indonesia 2025, Kritis

Live Streaming Sprint MotoGP Indonesia 2025, Kritis

Live Streaming Sprint MotoGP Indonesia 2025, Kritis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para pembalap melahap tikungan di Sirkuit Mandalika saat Kualifikasi MotoGP Indonesia 2025, Sabtu (4/10). Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tiba saatnya persaingan meraih poin di MotoGP Indonesia 2025.

Sekitar 30 menit lagi hadir Sprint MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Anda bisa menyaksikannya juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4614722.

Baca Juga:

Cek starting grid di bawah (klik/geser).

Baca Juga:

Besar kemungkinan sprint di Mandalika dimenangi bukan oleh Marc Marquez si Juara Dunia MotoGP 2025 yang sejauh ini menguasai musim.

Bisa Marco Bezzechi, atau dua rider lain di baris depan. Bisa siapa saja. Termasuk Marc Marquez!

Sprint MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hadir sesaat lagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI