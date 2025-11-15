menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Live Streaming Sprint MotoGP Valencia 2025 dan Starting Grid

Live Streaming Sprint MotoGP Valencia 2025 dan Starting Grid

Live Streaming Sprint MotoGP Valencia 2025 dan Starting Grid
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marco Bezzecchi. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - VALENCIA - Marco Bezzecchi menjadi pole sitter terakhir MotoGP 2025.

Pembalap Aprilia itu menjadi yang terbaik pada kualifikasi MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (15/11) sore WIB.

“Dalam kualifikasi yang sangat ketat di Valencia, Bezzecchi hanya unggul 0,026 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati), sementara Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) melengkapi baris terdepan dengan selisih 0,044 detik,” bunyi laporan Crash.

Baca Juga:

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) terpaut 0,1 detik dari pole position, sementara Fabio Quartararo dari Yamaha menyelesaikan baris kedua di kualifikasi terakhir.

Sprint MotoGP Valencia -sprint terakhir musim ini, akan hadir sesaat lagi.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4713611. (cr/jpnn)

Baca Juga:

Hasil Kualifikasi/Starting Grid MotoGP Valencia 2025
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'28.809s 5/9 340k
2. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.026s 6/9 339k
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.044s 5/8 337k

4. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.058s 7/9 337k
5. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.096s 6/9 332k
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.169s 6/8 329k

7. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.257s 7/8 332k
8. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.335s 6/9 335k
9. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.360s 6/9 327k

10. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.424s 6/9 335k
11. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.542s 6/9 335k
12. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.562s 3/9 335k

13. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'29.520s 8/8 335k
14. Aleix Espargaro SPA Honda HRC Test Team (RC213V) 1'29.526s 7/8 331k
15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'29.561s 6/8 340k

16. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'29.584s 6/6 334k
17. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'29.630s 5/8 329k
18. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.657s 6/8 332k

19. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.907s 7/8 335k
20. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.948s 7/8 332k
21. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.987s 6/7 334k

22. Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'30.045s 6/9 335k
23. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 1'30.110s 6/7 327k
24. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'30.257s 7/9 337k

MotoGP Valencia 2025
Jumat (14/11)
Free Practice 1: Jack Miller
Practice: Pedro Acosta
Sabtu (15/11)
Free Practice 2: Ai Ogura
Qualifying 1: Raul Fernandez, Johann Zarco
Qualifying 2: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio
21.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (16/11)
15.40-15.50 WIB: Warm Up
20.00 WIB: Grand Prix 27 Laps

Starting grid terakhir di MotoGP 2025. Sprint terakhir MotoGP 2025. Lihat. Saksikan.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI