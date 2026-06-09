Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Hong Kong: Srikandi Merah Putih Cari Pelampiasan

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan melakoni laga lanjutan Pool B AVC Women’s Volleyball Cup 2026 dengan menghadapi Hong Kong.

Laga tersebut rencananya digelar di Candon City Arena, Ilocos Sur, Selasa (9/6/2026) pukul 17.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal: https://www.vidio.com/live/21254?schedule_id=5126661

Timnas voli putri Indonesia berupaya bangkit setelah pada laga sebelumnya harus mengakui keunggulan Kazakhstan dengan skor 19-25, 19-25, 19-25, serta kalah dari Vietnam (25-18, 22-25, 18-25, 25-19, 13-15).

Hasil tersebut membuat langkah Tisya Amallya Putri cum suis untuk melangkah ke semifinal tertutup.

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Skuad asuhan Marcos Sugiyama sejauh ini baru mengoleksi satu kemenangan, yakni saat menghadapi Iran dengan skor 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-22).

Praktis, Srikandi Merah Putih kini harus menyapu bersih dua laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga peluang tampil pada perebutan peringkat kelima.