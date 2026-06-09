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Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Hong Kong: Srikandi Merah Putih Cari Pelampiasan

Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Hong Kong: Srikandi Merah Putih Cari Pelampiasan
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Candon City Arena, Ilocos Sur, Selasa (9/6). Foto: Dokumenasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan melakoni laga lanjutan Pool B AVC Women’s Volleyball Cup 2026 dengan menghadapi Hong Kong.

Laga tersebut rencananya digelar di Candon City Arena, Ilocos Sur, Selasa (9/6/2026) pukul 17.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal: https://www.vidio.com/live/21254?schedule_id=5126661

Timnas voli putri Indonesia berupaya bangkit setelah pada laga sebelumnya harus mengakui keunggulan Kazakhstan dengan skor 19-25, 19-25, 19-25, serta kalah dari Vietnam (25-18, 22-25, 18-25, 25-19, 13-15).

Hasil tersebut membuat langkah Tisya Amallya Putri cum suis untuk melangkah ke semifinal tertutup.

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Skuad asuhan Marcos Sugiyama sejauh ini baru mengoleksi satu kemenangan, yakni saat menghadapi Iran dengan skor 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-22).

Praktis, Srikandi Merah Putih kini harus menyapu bersih dua laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga peluang tampil pada perebutan peringkat kelima.

Lihat di sini streaming legal Timnas voli putri menghadapi laga lanjutan Pool B ajang AVC Women's Volleyball Cup 2026 melawan Hong Kong, Selasa (9/6)

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