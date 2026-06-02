Live TikTok Berujung Maut, Pemuda 18 Tahun di Mesuji Ditangkap Polisi
jpnn.com, MESUJI - Jajaran Polres OKI mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang remaja di Kecamatan Mesuji.
Pelaku berinisial MCA (18) diamankan polisi hanya dalam waktu kurang dari 12 jam setelah insiden tragis tersebut terjadi.
Adapun korban diketahui berinisial SH (18) warga Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji.
Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian dada kiri dalam peristiwa yang terjadi pada Senin (1/6/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di Blok E Desa Margo Bakti.
Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menerangkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam menangani tindak kriminal yang meresahkan masyarakat.
"Begitu menerima laporan, Tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Berkat kerja sama Satreskrim, Satintelkam dan Polsek Mesuji mengamankan pelaku di hari yang sama," ungkap Eko, Selasa (2/6/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku berada di dalam sebuah kamar sambil melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok.
Tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Lalu, pelaku diketahui keluar ruangan.
Pemuda 18 tahun di Mesuji diamankan setelah menusuk korban hingga tewas, motif tersangka masih diselidiki pihak kepolisian.
