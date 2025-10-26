Liverpool Dikalahkan Brentford, Arne Slot Akui Timnya Bermain Buruk

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool dikalahkan Brentford 2-3 pada pertandingan pekan ke-9 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Gtech Community, Minggu WIB.

Tim tuan rumah menjebol gawang Liverpool dua kali pada babak pertama, melalui Dango Ouattara (5’) dan Kevin Schade (45’).

The Reds baru bisa memperkecil kedudukan lewat gol Milos Kerkez pada menit ke-45+5.

Namun, The Bees kembali menjauh pada awal babak kedua setelah gol penalti Igor Thiago (60’).

Tertinggal dua gol membuat Liverpool menghujani pertahanan Brentford dengan serangan-serangan.

Namun, itu hanya berbuah satu gol pada menit ke-89 melalui Mohamed Salah.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengatakan timnya bermain buruk saat dikalahkan Brentford.

Dia juga mengakui permainan Liverpool saat menelan empat kekalahan beruntun di liga ini sangat tidak memuaskan.