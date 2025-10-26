Liverpool Kalah Lawan Brentford, Van Dijk: Jelas Ini Sulit Diterima

jpnn.com - JAKARTA - Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengungkap kekecewaan setelah timnya kalah dari Brentford dengan skor 2-3 pada pertandingan pekan kesembilan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Gtech Community, Minggu WIB.

Van Dijk menegaskan bahwa kekalahan ini sulit untuk diterima. "Itu hanyalah malam yang sangat mengecewakan bagi kami. Ini sulit diterima, tetapi itu kenyataannya dan kami harus terus maju," kata pesepak bola yang juga menjadi Kapten Timnas Belanda itu, dikutip dari laman resmi klub, Minggu (26/10).

Ini merupakan kekalahan keempat secara beruntun yang dialami Liverpool di Liga Inggris setelah sebelumnya mereka ditaklukkan Crystal Palace, Chelsea, dan Manchester United dengan skor 1-2.

Hal ini juga menjadi pukulan telak untuk Liverpool, setelah sebelumnya mereka sempat mengakhiri masa sulit rentetan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi, dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions.

Saat ditanya apakah kekalahan ini adalah kemunduran setelah kemenangan besar itu, Virgil van Dijk mengatakan, "Jelas ini salah satu yang sulit diterima, kami tak bisa menyangkal itu. Ini bukan momen yang mudah".

Van Dijk kemudian mengaku sulit mengatakan bahwa Liverpool gagal menjaga clean sheet dalam sembilan pertandingan terakhir. Dari sembilan laga itu, The Reds kebobolan 15 gol.

Bek tengah 34 tahun tersebut mengakui kekurangan Liverpool ini adalah bentuk gambaran kinerja kolektif tim dan bukan hanya dirinya dan rekan-rekannya yang lain di lini belakang.

"Jadi, mudah untuk menyalahkan seseorang atau lini belakang atau bola mati, tetapi ini semuanya adalah hal kolektif pada akhirnya. Semua orang harus melihat ke cermin, termasuk saya sendiri. Itu yang kami semua lakukan dan yang kami semua diskusikan juga. Saya yakin kami akan keluar dari ini," ucapnya.