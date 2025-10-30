Liverpool Lagi Jelek, 6 Kali Kalah dari 7 Pertandingan

jpnn.com - LIVERPOOL – Liverpool gagal menembus perempat final Carabao Cup (piala liga) setelah kalah dari Crystal Palace pada 16 Besar, Kamis (30/10) dini hari WIB.

Si Merah kalah di kandang sendiri, Anfield.

Liverpool kalah telak 0-3. Gol Crystal Palace dicetak oleh Ismaila Sarr (menit 41 dan 45) dan Yeremy Pino (88).

Kekalahan itu memperpanjang catatan minor tim asuhan Arne Slot di kompetisi lokal musim ini.

Dari lima laga terakhir lokal (empat Premier League dan satu Carabao Cup), Liverpool selalu kalah.

Sebelum tertunduk di Carabao Cup, Liverpool kalah di empat laga beruntun Premier League, yakni dari Crystal Palace, Chelsea, Manchester United, dan Brentford.

Liverpool sempat bersukacita, menang di panggung Liga Champions (mengalahkan Eintracht Frankfurt) pada MD3 fase liga, 23 Oktober. Namun, sebelum menang di Frankfurt, Liverpool kalah dari Galatasaray pada MD2.

"Kekalahan dalam pertandingan sepak bola selalu menjadi pukulan berat, terutama jika itu menyebabkan tersingkir dari kompetisi.," kata Arne Slot di laman klub.